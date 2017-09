La cavale d’Ugo Fredette

À partir de la disparition du petit Louka et du déclenchement d’une alerte AMBER, jeudi soir, son père Ugo Fredette, qui était activement recherché, a parcouru de grandes distances pour fuir les policiers.

L’homme a quitté le domicile familial du boulevard Antoine-Séguin, à Saint-Eustache, vers 17h35 au volant d’une camionnette. Des voisins racontent l’avoir vu quitter en trombe à bord d’une camionnette de couleur blanche.

À peu près au même moment, les policiers de Saint-Eustache reçoivent un appel leur signalant qu’une femme – la mère du petit Louka, confirmera-t-on par la suite – a été retrouvée sans vie à l’intérieur d’une résidence.

Les autorités ont ensuite indiqué que M. Fradette avait abandonné son Ford F-250 vers 3h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans une halte routière au nord de Lachute, dans les Laurentides, à l’angle des routes 158 et 329, près de la rivière du Nord. La distance entre ces deux lieux est estimée à 37 kilomètres et se fait habituellement en une trentaine de minutes, selon Google Maps.

Mais auparavant, selon la Sûreté du Québec, Ugo Fredette s’est présenté au motel Comfort Inn de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, jeudi soir. Il était à bord d’un Jeep Cherokee couleur grise, qu’il a par la suite abandonné. Le trajet le plus court entre Lachute et Rouyn-Noranda est d’environ 586 kilomètres, soit 6h30 en voiture.

Vendredi matin, entre 8h30 et 10h30, le fugitif aurait été aperçu par un témoin en compagnie de son fils dans la rue Principale à Maniwaki, en Outaouais. Google Maps évalue la distance entre Rouyn-Noranda et Maniwaki à 390 kilomètres, ce qui prend un peu plus de 4h en voiture.

Ugo Fredette met ensuite le cap sur l’Ontario, plus précisément à Napanee, où il a été vu à bord d’un Honda CRV gris dont, possiblement, le propriétaire manquait toujours à l’appel, vendredi en fin de soirée. Le trajet Maniwaki-Napanee en voiture prend près de 3h50 (370 km), selon Google Maps.

C’est finalement à Griffith, toujours en sol ontarien, que le père de famille a été arrêté par la Police provinciale de l’Ontario au terme d’une poursuite à haute vitesse. Un tapis clouté a été placé sur l’autoroute 41 afin à tout le moins de le ralentir. Il aurait réussi à quitter son véhicule pour prendre la fuite à pied. Mais les policiers l’ont rejoint et ont procédé à son arrestation. Le petit Louka a été retrouvé sain et sauf.

En tout, Ugo Fredette a parcouru plus de 1000 km durant sa cavale de près de 24h. Il s’agit de la plus longue alerte AMBER depuis l’instauration au Québec de ce système d’alerte d’enlèvement en 2003.