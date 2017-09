La prison pour Dave Poulin-Beaunoyer

Dave Poulin-Beaunoyer passera les prochaines années derrière les barreaux pour avoir frappé à mort le fils de son ex-conjointe, en septembre 2015.

La juge Claire Desgens de la Cour du Québec devait rendre sa décision quant à la durée de la peine imposée à l'homme de 28 ans en milieu d'après-midi, vendredi, au palais de justice de Sherbrooke, en Estrie.

Selon la suggestion commune des avocats au dossier, Poulin-Beaunoyer serait passible d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. La détention préventive et les thérapies suivies par l'accusé feraient en sorte qu'à compter d'aujourd'hui, le beau-père indigne purgerait huit ans et trois mois de détention.

Vive émotion pour les familles

La mère de la petite victime, Fanny Ménard, s'est adressée à la cour, la gorge nouée par l'émotion. Plusieurs personnes présentes ont essuyé des larmes, tandis que l'accusé a éclaté en sanglots.

«Tu es un voleur de vie, tu as commis un geste dévastateur. Tu as enlevé la vie de Mathieu, tu lui as enlevé le droit de grandir, de rêver. Tu es un tueur d'enfants», a dit la mère.

L'accusé s'est aussi exprimé, s'adressant à la mère de l'enfant. «Si tu savais comme je m'en veux. Je donnerais ma vie pour celle de Mathieu. Je te demande pardon.»