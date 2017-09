L’alerte Amber la plus longue depuis 2003, selon Enfant-Retour Québec

L’alerte Amber lancée depuis jeudi soir pour signaler l'enlèvement de Louka Fredette, ce garçon de 6 ans de Saint-Eustache, est la plus longue depuis 2003, soit l’année de son implantation au Québec, selon Enfant-Retour Québec.

Implantée dans la province depuis le 26 mai 2003, l’alerte Amber a été déclenchée à plus d’une dizaine de reprises, a fait savoir Pina Arcamone, directrice générale d'Enfant-Retour Québec.

«Dans tous les cas, les enfants ont été retrouvés sains et saufs, dans les heures qui ont suivi», a-t-elle précisé en entrevue à LCN, vendredi matin.

Jeudi soir, la Sûreté du Québec (SQ) a déclenché une alerte Amber relativement à l'enlèvement survenu à Saint-Eustache, au nord de Montréal, de Louka Fredette par son père, Ugo Fredette. Une vaste opération policière s'est depuis mise en branle pour retrouver le garçon.

L’alerte Amber était toujours en vigueur vendredi en fin de matinée. «C’est la plus longue attente pour le Québec», a affirmé la directrice générale d’Enfant-Retour Québec.

«On a hâte qu’il y ait un dénouement et on espère un dénouement heureux», a-t-elle poursuivi.

Au Québec, seulement la SQ et le Service de police de la Ville de Montréal sont autorisés à déclencher une alerte Amber. L’objectif «est de diffuser rapidement de l'information cruciale lorsque l’enlèvement d’un enfant est signalé», peut-on lire sur le site alerteamber.ca.

Pina Arcamone, qui a milité pour que l’alerte Amber soit mieux déployée, notamment sur les réseaux sociaux, reste persuadée de l’utilité de cet instrument.

«Aussitôt que l’alerte a été déclenchée [jeudi] soir, on a vu en temps réel le nombre de partages qui s’est fait juste sur le site du réseau Enfant-Retour. Je pense que dans les minutes qui ont suivi, on avait déjà 2000-3000 partages, des centaines de milliers de visionnements. Et à mesure qu’on avait des développements dans le dossier [...] on pouvait voir la rapidité avec laquelle les gens [réagissaient], même en plein milieu de la nuit.»

Selon la directrice générale d'Enfant-Retour Québec, la collecte d’informations est toujours primordiale. Il faut signaler la moindre information qu’on a dans un cas d’alerte Amber, a-t-elle souligné.

Pina Arcamone a également mentionné que plusieurs parents qui ont vécu une situation similaire sont bouleversés. «C’est l’incompréhension pour ces familles de comprendre qu’un père parte avec son enfant», a-t-elle ajouté.