Le chantier du Complexe glaces et piscines va rondement

Les travaux sur le chantier du futur Complexe glaces et piscines progressent rondement à Rimouski. Les échéanciers sont respectés pour ce projet évalué à près de 40 millions de dollars.

Le Complexe qui comprendra deux patinoires, une piscine semi-olympique et un bassin récréatif prend forme rapidement. Plus de 2800 voyages de dix roues ont été effectués depuis le début des travaux d'excavation, il y a deux mois. Ils sont presque complétés.

«Uniquement en frais d'excavation, c'est 1,2 million de dollars plus ou moins qui a été versé à un entrepreneur local qui a fait travailler les transporteurs locaux. C'est très très intéressant», se réjouit le maire de Rimouski, Marc Parent.

Le bâtiment situé au coin de la 2e rue et de l’avenue Belzile aura une hauteur qui s’apparente à un immeuble de quatre étages.

Au plus fort du chantier, plus de 80 travailleurs s'activeront sur le terrain au début de l'année 2018. Au cours des prochaines semaines, le paysage changera considérablement avec le début du montage de la structure d'acier, d'abord dans la partie ouest et, ensuite, dans la partie est du terrain. Le travail se fera davantage à l’intérieur cet hiver.

«Quand on dit couvrir final, c'est des installations temporaires chauffées où on pourra travailler à l'intérieur», souligne Dany Morin, chargé de projet du Complexe à la Ville de Rimouski.

Jusqu'à maintenant, les budgets sont respectés. On pourrait bientôt dévoiler le nom du mystérieux mécène qui a permis à la Ville de boucler son budget.

«Nous, on travaille toujours vers l'objectif de pouvoir annoncer officiellement l'identité du mécène d'ici la dissolution du conseil municipal, le 2 octobre», affirme Marc Parent.

Le Complexe glaces et piscines sera livré le 21 décembre 2018.