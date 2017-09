Le père de Cédrika félicite tout le monde pour l'efficacité de l'alerte AMBER

Le père de Cédrika, Martin Provencher, s'est exclamé de joie quand «Le Journal de Montréal» lui a appris que Louka, six ans, avait été retrouvé sain et sauf en Ontario avec son père Ugo Fredette.

«Je suis content en tabarouette! Je suis contente pour la famille, pour l'enfant, et bravo à tout le monde! Good! Wow!», a-t-il dit, en saluant le travail des policiers, de la population et des médias pour cette alerte Amber qui a duré près de 24 heures.

Le père de Cédrika croit que les réseaux sociaux ont vraiment changé la donne lors d'enlèvement d'enfant, car ils deviennent des outils qui facilitent la communication.

Ugo Fredette a été arrêté en Ontario vendredi en fin d'après-midi.

«Je suis content qu'il n'ait pas fait de mal à son enfant», souligne Martin Provencher.

Il était visiblement très heureux qu'on ne compte pas de nouvelle victime dans ce qui pourrait être un drame familial.

Rappelons que la mère du jeune Louka, Véronique Barbe a été retrouvée morte hier. «Une disparition de résolue! Un gros chapeau à tout le monde», dit-il, soulagé.