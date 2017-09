Le scénario de «L’Empire contre-attaque» écrit par Carrie Fisher sera vendu aux enchères

Voilà une nouvelle qui risque de secouer les admirateurs de Star Wars ! En effet le script de «L'Empire contre-attaque» écrit par Carrie Fisher va être mis aux enchères le mois prochain à Los Angeles.

L'ouvrage accompagnera d'autres objets issus de la saga et notamment les scripts originaux de «L'Empire contre-attaque» ainsi que celui du Retour de Jedi, signé par George Lucas. Les experts estiment que ces derniers devraient se vendre entre 20 et 30 000 dollars tandis que le script de Carrie Fisher est estimé à 50 000 dollars, même si ce dernier n'a finalement pas été utilisé pour le film.

En plus d'avoir joué la princesse Leia, Carrie Fisher était réputée pour être une très grande scrip doctor, une fonction qui consiste à relire et corriger les scénarios pour les améliorer. En plus d'avoir écrit sa propre version du second film Star Wars, elle a remanié les dialogues de son propre rôle et avait confié lors d'une interview donnée à WebMB qu'elle faisait ce travail, surtout pour améliorer les rôles féminins, en leur donnant de meilleures répliques.

L'actrice est décédée le 27 décembre dernier à l'âge de 60 ans suite à une attaque cardiaque. Elle devait reprendre son rôle de Général Leia, pour le troisième épisode de la nouvelle trilogie Star Wars. Les fans pourront la voir une dernière fois dans le film de Ryan Johnson, Les Derniers Jedi, le 13 décembre prochain.