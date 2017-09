Les gendarmes ne s’attendaient pas à trouver une recette de bombe lorsqu’ils ont fouillé le domicile du jeune couple montréalais accusé de terrorisme, a affirmé l’un d’eux ce vendredi.

«C’était une lettre avec les procédures à suivre pour fabriquer un engin explosif à partir d’un autocuiseur», a témoigné le gendarme Kaven Chartrand au procès du couple.

Sabrine Djermane et El Mahdi Jamali, âgés de 21 et 20 ans, font face à quatre accusations liées au terrorisme.

La Couronne fédérale leur reproche d’avoir tenté de quitter le pays dans le but de commettre un acte terroriste à l’étranger et d’avoir possédé illégalement une substance explosive, mais aussi d’avoir facilité un acte terroriste et d’avoir commis des gestes au profit d’une organisation terroriste.

Engin explosif

Le gendarme Chartrand a témoigné en expliquant que, durant la perquisition dans un appartement de la rue Aird loué par les deux accusés, il avait remarqué un cartable déposé sur une table.