Les zombies de Robin Aubert débarquent sur le web

La première bande-annonce du film québécois de zombies «Les affamés», réalisé par Robin Aubert, est maintenant en ligne.

Tournée à Ham-Nord, dans la région du Centre-du-Québec l'été dernier, la production mêlant horreur et humour met notamment en vedette Marc-André Grondin, Monia Chokri, Brigitte Poupart, Micheline Lanctôt et Didier Lucien. Elle s'intéresse à des habitants d'un village qui doivent faire face à des individus, dont la transformation les pousse à attaquer les membres de leur famille, leurs voisins et leurs amis.

D'abord connu en tant qu'acteur, Robin Aubert a signé quelques films durant les années 2000, dont le long métrage d'horreur «Saints-Martyrs-des-Damnés» et le drame «À l'origine d'un cri.

Sa nouvelle réalisation, «Les Affamés», fait partie de la prochaine programmation du Festival du nouveau cinéma et prend l'affiche le 20 octobre au Québec. L'oeuvre a tout récemment été présentée au Festival international du film de Toronto où elle a reçu un chaleureux accueil.