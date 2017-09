Luc Ferrandez sort de ses gonds contre Denis Coderre

Le maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, a fait une sortie en règle contre le maire de Montréal, Denis Coderre, vendredi sur Facebook, au lendemain de la collision entre un autobus et un vélo qui a coûté la vie à une cycliste de 61 ans.

Il a accusé le maire Coderre d’«être personnellement intervenu pour bloquer un projet de pistes cyclables proposé par ses experts sur l'Avenue des Pins précisément au lieu du décès».

L’administration Coderre lançait dans les minutes suivantes son Plan-cadre vélo visant notamment à accroître la pratique du vélo et la sécurité de ses usagers.

«[Jeudi], la morgue s'est enrichie d'une autre citoyenne paisible, vaillante, aimée – décédée alors qu'elle roulait en vélo au coin de l'Avenue des Pins et l'Avenue du Parc. [vendredi] matin, Elsie Lefebvre, Denis Coderre et Marc André Gadoury travaillent sur le ton grave et respectueux qu'ils devront aborder en annonçant les intentions et les objectifs du maire en matière de cyclisme. Le maire va commencer son discours par ses mots; «nos pensées vont d'abord à la famille de...». Puis il prendra une pause. À Gadoury, on a proposé la phrase: «Il ne faut plus que ça se reproduise»; à Elsie, «c'est une mort de trop»», a écrit M. Ferrandez sur le réseau social.

Selon M. Ferrandez, l'«administration Coderre a refusé la construction de pistes cyclables sur des rues en restauration complète comme Papineau (hyper dangereuse pour les cyclistes)», et le maire aurait «demandé le retrait de la piste Laurier dans le cadre de la reconstruction à venir de cette rue. La piste était dessinée; dans les plans, dans l'appel d'offres. Il l'a faite retirer. L'intersection Laurier Parc est vraiment dangereuse», selon la maire d’arrondissement, qui a lancé une série d’autres accusations sur Facebook touchant à d’autres tronçons cyclables.

Il est d’ailleurs revenu sur la piste cyclable qui a été aménagée à même le trottoir sous le viaduc Atwater de la rue du même nom, à l'ouest du centre-ville. «Denis Coderre a refusé qu'une piste soit construite sur Atwater à un endroit hyper dangereux et alors qu'il y a largement la place pour l'installer; préférant plutôt programmer les accidents inévitables à venir sur la farce de piste qu'il a faite peinturer sur le trottoir».