Matinée occupée pour les pompiers de Rimouski

Deux incendies sont survenus quasi simultanément vendredi matin à Rimouski. Le premier appel est entré à 5 h du matin concernant un bâtiment commercial abritant une pharmacie dans le secteur du Bic, sur la rue Sainte-Cécile-du-Bic.

Trente-six pompiers sont intervenus pour combattre le brasier. Les sapeurs de Saint-Valérien et de Saint-Fabien ont été appelés en renfort. «À notre arrivée, les flammes sortaient déjà par le toit, en arrière du bâtiment, et du côté ouest», a expliqué le directeur de la Sécurité incendie de Rimouski, Jean-Sébastien Meunier.

Il n’y avait personne à l’intérieur, donc personne n’a été blessé. Les dommages sont toutefois considérables.

Toutes les hypothèses sont encore sur la table concernant la cause de l’incendie.

Il s’agit de la seule pharmacie du Bic. Les employés rencontrés sur place parlent déjà d’une possible relocalisation.

Michelle Gagnon, une esthéticienne, venait tout juste d’installer son Salon d’esthétique Chez Zèle dans le bâtiment. «Je venais d’emménager depuis deux semaines. J’étais déjà bien installée. Mes clientes étaient presque déjà habituées à venir me voir ici en haut de la pharmacie. Mais... la vie est comme elle est.»

Un deuxième appel a été logé aux pompiers une trentaine de minutes plus tard, pour une résidence de la rue de la Frégate à Rimouski-Est. Le feu a pris naissance dans le sous-sol.

L’intervention des pompiers a permis de sauver le bâtiment. En tout, une vingtaine de sapeurs ont été dépêchés. Dans ce cas aussi, des pompiers des municipalités environnantes ont dû être appelés.

Quatre personnes ont été incommodées par la fumée, et ont été transportées à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie. «Actuellement, c’est toujours sous investigation. On est en train d’évaluer à quel endroit ça a pris. C’est sûr que c’est dans le sous-sol, mais on fait des vérifications», a expliqué le chef aux opérations de la Sécurité incendie de Rimouski, Serge Bouchard.