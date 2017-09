Montréal candidate «sérieuse» pour un lien hyperloop

L'idée d'un trajet Montréal-Toronto en moins de 40 minutes semble relever de la science-fiction, mais elle pourrait se concrétiser plus tôt qu'on ne le croit. Ce couloir se trouve parmi les 10 propositions retenues par la firme américaine Hyperloop One, qui étudiera maintenant sa viabilité commerciale.

L'hyperloop est un nouveau moyen de transport originalement proposé par l'entrepreneur de renom, Elon Musk, en 2013. Il consiste en un tube surélevé dans lequel se déplacent, par électricité et par magnétisme, des capsules pouvant atteindre une vitesse de plus de 1100 km/h.

Le lien Montréal-Toronto que propose l'entreprise Hypercan couvre une distance de 640 kilomètres et inclut un arrêt à Ottawa. S'il était construit, il serait donc possible d'aller de Montréal à Ottawa en 12 minutes, et d'Ottawa à Toronto en 27 minutes. Ces trois villes représentent d'ailleurs à elles seules 25 % de la population canadienne.

«Hyperloop One travaillera maintenant avec chaque équipe gagnante [du Défi International Hyperloop] afin de valider et analyser davantage leurs propositions, estimer leur achalandage initial et mener des analyses de faisabilité technique», a expliqué la firme américaine par voie de communiqué.

La réalisation du projet est donc loin d'être garantie, mais Hyperloop One assure que l'objectif de ses analyses est d'ultimement construire les premiers hyperloops au monde. Aucun autre projet canadien n'a été retenu.