Le grand-père de Cédrika, Henri Provencher, s’est adressé directement à Ugo Fredette, suspecté d’avoir enlevé son fils de six ans, ce matin sur les ondes de LCN .

«Ne commets pas l’irrémédiable, essaie plutôt de mettre ton enfant en sécurité parce qu’il mérite de vivre (...) et les problèmes d’adultes ce sont les adultes qui doivent les régler et non pas l’inverse», a-t-il lancé entrevue au Québec Matin.

Une alerte Amber a été déclenchée hier soir à la suite de l’enlèvement à Saint-Eustache de Louka Fredette, six ans. Une vaste opération policière est toujours en cours dans la région.

La découverte du corps de la mère de Louka dans résidence du boulevard Antoine-Séguin à Saint-Eustache pourrait laisser craindre pire.

«Oui effectivement ça laisse craindre le pire, mais j’espère que non parce qu’un enfant, ça mérite de vivre et ça ne devrait pas faire l’objet de tensions entre adultes».

Ugo Fredette a travaillé sur plusieurs documentaires portant sur des crimes non résolus, dont un sur le cas de Cédrika Provencher.