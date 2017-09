«Nos cœurs sont brisés, mais un peu moins»

Le frère de Véronique Barbe, cette dame qui a été poignardé à mort à Saint-Eustache et qui était la conjointe d’Ugo Fredette, s’est confié à TVA Nouvelles alors qu’il venait d’apprendre que son neveu, Louka Fredette, 6 ans, a été retrouvé sain et sauf.

«Tout le monde est tellement heureux, parce que dernièrement, nos cœurs étaient tellement brisés, ils le sont encore, mais un petit peu moins», raconte Daniel Barbe.

Depuis 24 heures, la famille de M. Barbe est passée par toute la gamme des émotions.

«C’est très difficile pour tout le monde. On est soulagé parce que tout ça a maintenant une fin et on peut commencer un deuil, mais au moins nous avons notre petit Louka», ajoute-t-il en larmes.

Beaucoup de questions restent en suspens pour l’instant, mais Daniel Barbe s’inquiète tout de même de l’état émotionnel de son neveu.

«Est-ce qu’il a été témoin de tout ce qui s’est passé, il y a tellement de questions qui viennent avec tout ça, mais au moins il est correct, il y a tellement d’amour dans notre famille.»

Daniel Barbe a également tenu à remercier tous les gens qui ont aidé à retrouver Louka.

Le fugitif Ugo Fredette a été intercepté par la Police provinciale de l'Ontario en fin d'après-midi vendredi, après presque 24 heures en cavale.