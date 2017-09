Soupir de soulagement à Saint-Eustache

Alors que l’enquête se poursuit sur le meurtre de Véronique Barbe, les résidents de Saint-Eustache ont poussé un soupir de soulagement en apprenant que le petit Louka avait été retrouvé sain et sauf.

Pour l’entourage, qui a appris coup sur coup que le petit Louka avait été enlevé, puis que sa mère a été retrouvée sans vie, c’était la consternation. Mais après 24 heures de cavale, Ugo Fredette a finalement été retrouvé près de Renfrew et Louka a été mis sous la protection de la SQ.

La bonne nouvelle s’est rapidement répandue dans le quartier.

«J’ai été soulagée, parce que j’habite pas tellement loin, et ça faisait quelque chose, c’était émouvant. Je ne pensais pas qu’on allait le retrouver sain et sauf», raconte une résidente du quartier.

«Vous nous avez appris la nouvelle, puis on a eu des frissons. (...) Les gens passent et ils klaxonnent, et on est contents», explique une autre.

L’enquête se poursuit autour du meurtre de Véronique Barbe, 41 ans. La scène a été passée au peigne fin, que ce soit l’intérieur de la maison ou les alentours.