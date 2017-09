Ouverture d'une enquête canadienne après le piratage d'Equifax

Le Commissariat canadien à la protection de la vie privée a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête après le piratage massif d'Equifax et le vol de données personnelles de la société américaine de renseignement de crédit.

«Cette enquête constitue une priorité pour le Commissariat compte tenu de la sensibilité des renseignements personnels que détient Equifax», a indiqué l'organisme fédéral dans un communiqué.

Noms, adresses, numéros de cartes de crédit ou de sécurité sociale de 143 millions d'Américains ainsi que d'un nombre inconnu de Canadiens et de Britanniques ont potentiellement été dérobés la semaine dernière au cours du piratage des serveurs de la société américaine qui récolte et analyse les données personnelles de clients sollicitant un crédit.

«L'entreprise tente toujours de déterminer le nombre de Canadiens touchés par cet incident. À l'heure actuelle, on ne sait pas avec certitude si les données en question s'appliquent uniquement aux Canadiens faisant affaire aux États-Unis», a précisé le Commissariat.

«Equifax s'est engagé à aviser par écrit tous les Canadiens touchés, et ce, dès que possible», a ajouté le Commissariat.

L'organisme précise avoir «reçu plusieurs plaintes et des dizaines d'appels téléphoniques de Canadiens inquiets» après le piratage d'Equifax.

Une enquête semblable a aussi été annoncée jeudi aux États-Unis par la Commission fédérale du commerce, chargée de la protection des consommateurs.

Mardi, une action en nom collectif a été lancée au Canada afin d'obtenir 550 millions de dollars canadiens en dommages et intérêts pour «tous les habitants au Canada dont les informations étaient enregistrées dans les bases de données d'Equifax et ont été obtenues sans autorisation entre le 1er mai et le 1er août 2017», selon le cabinet d'avocats Sotos.