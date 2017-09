Philippe Couillard passe en mode préélectoral

Après trois jours de discussions à huis clos avec son caucus, Philippe Couillard pense avoir trouvé la formule pour convaincre les Québécois de lui renouveler leur confiance.

«Plus que juste la réforme ou le changement, ce qu'apparemment mes adversaires veulent proposer, moi, ce que je vais proposer c'est la transformation. Transformer le Québec pour améliorer la vie des Québécois», indique le premier ministre Couillard.

Un concept qui semble encore plutôt flou pour les ministres qui, lorsque questionnés sur la signification de cette transformation, apportaient tous une réponse différente.

«Une transformation économique dans laquelle on est déjà présentement, qui entraîne aussi des conséquences au niveau social», dit le ministre des Affaires intergouvernementales, Jean-Marc Fournier.

«Au niveau de la transformation pour moi, on va voir une révolution dans le domaine énergétique», ajoute de son côté le ministre des Ressources naturelles, Pierre Arcand.

Le premier ministre affirme que la transformation a déjà commencé sous son règne, mais qu'elle va s'accélérer alors que le poids démographique augmente et que les défis technologiques et sociaux sont plus grands. Ses adversaires, dit-il, ne sont pas assez modernes pour opérer ce changement.

«Quand est-ce qu'ils sont arrivés en politique ces deux personnes-là? Au dernier siècle. Nous, on est là pour le présent et pour l'avenir. Les Québécois pourront juger», souligne Philippe Couillard.

Il réfléchit encore à un remaniement ministériel dans les prochaines semaines.

Les ministres parcourront toutes les régions du Québec pour annoncer des zones d'innovation, en route vers la prochaine campagne électorale, qui donne l'impression d'être déjà commencée.