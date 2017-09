Récolte exceptionnelle de cannabis illicite dans la région de Châteauguay

La police de Châteauguay et la Gendarmerie Royale du Canada ont saisi plus de 835 plants de cannabis d’une valeur de revente de 1 275 000 $ sur le marché après avoir survolé le territoire des municipalités de Saint-Isidore, Châteauguay, Léry et Beauharnois.

Selon le Service de police de la Ville de Châteauguay, il s’agit d’«une récolte particulièrement exceptionnelle qui démontre l’ampleur de la situation de la culture de cannabis sur le territoire des villes desservies par le service de police de Châteauguay».

En détail, les policiers ont saisi 135 plants à Saint-Isidore, 100 à Châteauguay, 125 à Léry et 475 à Beauharnois.

Une patrouille spécialisée sur véhicules tout-terrain a aussi participé à cette opération baptisée Cisaille, ainsi que 13 policiers.

«Le crime organisé ne doit pas bénéficier de l'utilisation illégale des terres qui ne leur appartiennent pas et causer des dommages et pertes qui représentent plusieurs milliers de dollars pour des honnêtes cultivateurs», a mentionné la police de Châteauguay dans un communiqué, vendredi.