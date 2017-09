Trump rencontrera jeudi les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud

Le président américain Donald Trump rencontrera jeudi les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York pour évoquer la menace «dangereuse» et «urgente» posée par la Corée du Nord, a annoncé vendredi la Maison-Blanche.

«Comme le tir le plus récent de Kim Jong-Un le démontre, il s'agit de l'un des problèmes de sécurité les plus urgents et dangereux du monde», a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, HR McMaster, après un nouveau tir de missile de Pyongyang au-dessus du Japon. «Il est vital que toutes les nations travaillent ensemble pour faire tout leur possible afin de régler ce problème», a-t-il poursuivi depuis la Maison-Blanche.