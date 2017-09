Ugo Fredette arrêté en Ontario, l'enfant sain et sauf

Après quelque 24 heures en cavale, le fugitif Ugo Fredette a été intercepté par la Police provinciale de l'Ontario en fin d'après-midi vendredi, a confirmé la Sûreté du Québec, ajoutant que son fils Louka, qu'il avait enlevé, est sain et sauf.

L’homme était activement recherché depuis 19h30 jeudi soir pour l’enlèvement de son garçon.

Il est parti de Saint-Eustache pour se rendre à Lachute, à Rouyn-Noranda et ensuite pour revenir à Maniwaki.

En milieu d’après-midi vendredi, les autorités l’ont retracé à Napanee, en Ontario.

Fredette a été coincé par les policiers lors d'une poursuite policière sur l'autoroute 41 près de Renfrew, toujours en Ontario, selon le compte Twitter ScannerWatch.

Le suspect aurait pris la fuite à pied après une poursuite à haute vitesse. Un tapis clouté aurait été placé sur l’autoroute 41, non loin de Renfrew, afin de ralentir son véhicule.

Toujours selon le site ScannerWatch, l’arrestation du suspect aurait été musclée et les policiers ont dû utiliser un pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser.

Le petit Louka a pour sa part été transporté à l’hôpital.

«Le jeune Louka a été retrouvé sain et sauf et son père Ugo a été arrêté. C’est évidemment une nouvelle heureuse, on souligne la collaboration des citoyens et des médias, ça donne de beaux résultats», a indiqué Martine Asselin, porte-parole de la SQ.