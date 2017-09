Le mégadistributeur de peinture et d’accessoires de Boucherville Uni-Sélect achète la britannique BBC Superfactors pour un montant qui n’a pas été dévoilé, a annoncé la compagnie vendredi.

«Cette acquisition renforce notre position au sein du marché du Royaume-Uni et souligne la capacité de The Parts Alliance à générer de la croissance à la fois de façon organique et par le biais d'acquisitions», estime Henry Buckley, président et chef de la direction de Uni-Sélect.

The Parts Alliance est une filiale britannique qu’Uni-Sélect s’est procurée pour la somme de 338,73 millions$ l’été dernier.

Acquisition stratégique

BBC Superfactors offre des produits automobiles dans sept magasins en Angleterre, dans la région du Lancashire. Elle compte 150 employés et répond à environ 1000 commandes par jour. Les affaires de BBC Superfactors vont bien puisque l’entreprise connaît une croissance annuelle de ses ventes de 10 %.

Rappelons qu’Uni-Sélect a été fondée en 1968. C’est une douzaine d’hommes d’affaires qui ont lancé la coopérative devenue au fil du temps une entreprise valorisée en Bourse à plus de 1,1 milliard$.

Uni-Sélect, avec sa filière The Parts Alliance, a plus de 200 emplacements, dont 161 magasins corporatifs. Le groupe dit servir plus de 23 000 clients. Le chiffre d’affaires d’Uni-Sélect s’élève à plus de 2 milliards$.