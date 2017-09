«Assassin américain» en cinq questions (et réponses)

Suspense d’action et d’espionnage, «Assassin américain» est la première adaptation de la série de romans de Vince Flynn. Voici ce que réserve ce long métrage avec Dylan O’Brien, Michael Keaton et Taylor Kitsch.

Qui est Mitch Rapp?

Personnage inventé par l’auteur Vince Flynn, décédé en 2013 d’un cancer de la prostate, Mitch Rapp a été témoin du meurtre de sa fiancée par un terroriste, ce qui le pousse à infiltrer tout seul un réseau d’extrémistes. Remarqué par la CIA, il est recruté pour faire partie d’Orion, un groupe ultra-secret qui participe aux opérations les plus dangereuses.

Pour le réalisateur Michael Cuesta, «c’est l’histoire des origines de Mitch Rapp, de sa transformation d’un homme en quête de vengeance personnelle à celle d’un professionnel animé par un sens farouche de la justice. Je suis très heureux que les amateurs des romans puissent voir Dylan O’Brien devenir Mitch. Dylan possède un charme très contemporain comme star de film d’action et je pense que les cinéphiles vont adorer ses interactions avec Michael Keaton, qui réussit parfaitement son interprétation de Hurley, un dur à cuire qui ressemble à un John Wayne du XXIe siècle.»

Quel entraînement Dylan O’Brien a-t-il suivi?

Les amateurs de science-fiction connaissent Dylan O’Brien pour son rôle dans «L’épreuve», pour lequel il s’est mis en forme et sur le plateau duquel il a eu un grave accident. Mais l’acteur a aussi eu à suivre un entraînement des plus rigoureux pour «Assassin américain», rien ne l’ayant préparé à incarner un agent secret, tant physiquement que psychologiquement. Pour incarner un combattant aussi polyvalent, l’acteur a passé des mois à travailler en étroite collaboration avec d’anciens militaires et d’anciens agents secrets, apprenant autant des techniques de combat que le vocabulaire du métier ou la conduite à très haute vitesse. Dylan O’Brien s’est notamment entraîné avec Roger Yuan, une légende dans le domaine qui a travaillé avec Jackie Chan et qui a entraîné Daniel Craig pour «007 Skyfall».

Quel rôle Michael Keaton tient-il?

Michael Keaton incarne Stan Hurley, l’agent qui doit former Mitch Rapp et le rendre apte à intégrer la cellule Orion. L’acteur oscarisé de 66 ans n’a reculé devant rien pour être crédible, suivant les instructions de Joost Janssen, consultant militaire, au pied de la lettre.

Où ont été tournées les scènes du tunnel?

Même si une partie de l’action se déroule à Rome - les scènes extérieures ont été filmées à Corviale, le plus grand complexe résidentiel d’Europe qui possède ses propres tunnels -, les souterrains ont été reconstruits en studio afin de pouvoir y tourner une poursuite en voiture impressionnante... faite avec une Alfa-Romeo 4C.

«Les tunnels que nous avons construits étaient humides, poussiéreux et remplis de vapeur. Cet environnement de travail était intense, mais c’était notre intention, car nous voulions que le public le ressente ainsi», a indiqué le chef décorateur Andrew Laws.

Comment a été faite la séquence d’explosion de la bombe atomique?

Pour Andrew Laws, l’intérêt était de montrer une explosion nucléaire, scène rarement vue à l’écran. Avant même de demander à l’équipe des effets spéciaux dirigée par Paul Norris de la réaliser, le décorateur s’est penché sur des images d’archives des explosions faites dans l’atoll de Bikini dans les années 1950 afin de pouvoir reproduire le champignon caractéristique. Paul Norris s’est ensuite intéressé aux mouvements de l’eau pour recréer le vide du souffle de la détonation de l’engin explosif. Le hors-bord et l’hélicoptère qui figurent dans ces séquences ont été installés sur des grues simulant le mouvement des flots. Quant aux acteurs incarnant les militaires à bord des porte-avions, ils étaient en sécurité dans des décors, les postes de commandement des navires ayant été construits en studio et les flots ayant ensuite été ajoutés en postproduction.

«Assassin américain» est sur les écrans de la province depuis le 15 septembre.