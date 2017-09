La chanteuse Selena Gomez aide la recherche contre le lupus

Selena Gomez a annoncé avoir eu une transplantation d’un rein cet été, raison pour laquelle elle n’a pas pu assurer la promotion de son nouvel album. Cette annonce n’a pas fait qu’émouvoir le public, elle a aussi incité au don.

Les responsables de l’«America’s Lupus Research Alliance» ont évalué l’impact qu’a eu la révélation de Selena Gomez sur les donations faites par le public et c’est plus de 500 000$ qui ont été récoltés depuis.

«La connexion émotionnelle forte et ouverte avec son public mondial a apporté un éclairage incroyable sur une maladie qui est d’habitude ignorée, a fait savoir le président de l’association, Kenneth M. Farber, dans un communiqué. En encourageant à se rendre sur notre site web, LupusResearch.org, pour en savoir plus sur le lupus, nos téléphones n’ont pas cessé de sonner et le trafic de notre site a explosé. Selena a soutenu notre association de plusieurs façons, en donnant une partie de la vente de ses tickets de concert sur sa dernière tournée et en demandant à ce qu’un don soit fait pour son anniversaire.»

Selena Gomez a annoncé ce jeudi avoir eu une transplantation d’un rein, donné par son amie Francia Raisa, qui pose à ses côtés, dans un lit d’hôpital, sur la photo.