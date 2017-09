Ugo Fredette doit comparaître ce matin

Ugo Fredette, cet homme arrêté en Ontario vendredi après avoir enlevé son fils de 6 ans, Louka, doit comparaître samedi à 10h par vidéoconférence.

L’homme a passé la nuit derrière les barreaux dans un poste de la Police provinciale de l’Ontario à Renfrew, endroit à partir duquel il comparaîtra. On devrait ensuite en apprendre davantage sur ce qui l'attend.

L'ex-sergent de la Sûreté du Québec Jean-François Brochu estime que la comparution sera brève, puisqu'il s'agit d'une «formalité». «La loi veut qu'on le fasse comparaître dans les 24 heures suivant son arrestation», a-t-il expliqué sur les ondes de LCN.

Selon lui, Ugo Fredette risque d'être accusé d'enlèvement et de séquestration, mais tout dépendant où on en sera rendu dans l'accumulation de la preuve, il pourrait également être accusé du meurtre de Véronique Barbe, retrouvée sans vie dans son domicile de Saint-Eustache. Dans ce cas, «il sera accusé minimalement de meurtre au deuxième degré, fort probablement de meurtre au premier degré», en raison d'un facteur de préméditation, poursuit M. Brochu, qui mentionne les circonstances de harcèlement et de violence conjugale, et fait état d'un homme «incapable d'assumer une rupture».

Priorité: retracer Yvon Lacasse

Pour l'ex-sergent, désormais, la priorité des enquêteurs qui rencontrent M. Fredette est de l'inciter à collaborer pour retrouver Yvon Lacasse. L'homme de 71 ans, qui a croisé la route du suspect à Lachute, serait relié au Honda CR-V, qui a servi de véhicule de fuite au père qui a enlevé son enfant. Depuis, ses proches sont sans nouvelles de lui.

Il souligne au passage l'«excellente» collaboration du public, qui, de concert avec les techniques d'enquête modernes, a facilité l'arrestation du père en cavale.

«Hier, quand il a finalement été arrêté et qu'on a constaté la présence de Louka, en pleine forme, c'est sûr que dans le centre de commandement [de la Sûreté du Québec] à Montréal, il y a eu des ''high five'', et les enquêteurs étaient très contents», rapporte le spécialiste des enquêtes policières.