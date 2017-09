Moscou dément avoir bombardé des combattants soutenus par Washington

L'armée russe a nié samedi avoir bombardé des forces soutenues par les États-Unis dans la province syrienne de Deir Ezzor.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants arabes et kurdes, ont accusé plus tôt dans la journée l'aviation russe et celle du régime syrien d'avoir ciblé leurs combattants dans l'est de la Syrie.

«Ce n'est pas possible. Pourquoi les bombarderions-nous?», a réagi le porte-parole Igor Konashenkov sur la base militaire russe de Hmeimim, sur la côte ouest de la Syrie.