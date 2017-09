Rappel de saucisses en raison de la présence de lait

L’entreprise Canda Six Fortune Co. Ltd procède au rappel de saucisses «style chinois» de la marque Ri Wang Food, en raison de la présence non déclarée de lait.

Les produits visés par le rappel ont été vendus à l’échelle nationale.

«Mini-Saucisses style chinois», format 255 g (CUP 8 15655 01060 7 - Tous les codes pour lesquels le lait n'est pas déclaré sur l'étiquette);

«Mini-Saucisses style chinois», format 2,27 kg (CUP 8 15655 01089 8 - Tous les codes pour lesquels le lait n'est pas déclaré sur l'étiquette);

«Gros saucisses style chinois», format 255 g (CUP 8 15655 01088 1 - Tous les codes pour lesquels le lait n'est pas déclaré sur l'étiquette).

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a indiqué, vendredi dans un communiqué, que les personnes allergiques au lait ne doivent pas consommer les produits visés par le rappel, car ils pourraient «entraîner une réaction grave, voire mortelle».

Les personnes en possession de ces produits sont invitées à les jeter ou à les retourner en magasin.

L’ACIA souligne qu’aucune réaction liée à la consommation du produit n’a été signalée.