Un autobus scolaire percute violemment une maison

Un accident spectaculaire impliquant un autobus scolaire s’est produit samedi soir à Détroit, au Michigan.

La conductrice, qui aurait été victime d’un malaise, est allée percuter violemment la façade d’une résidence.

La chauffeuse de 56 ans a subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger et heureusement, personne d’autre ne se trouvait à bord de l’autobus ni à l’intérieur de la maison.

«J’étais assise chez moi et j’ai entendu le boum et la collision, raconte une voisine. Quand j’ai regardé à l’extérieur, j’ai vu l’autobus dans la maison et j’ai remarqué que les tuyaux de gaz naturel étaient arrachés. J’ai commencé à sentir le gaz.»

Des témoins ont finalement été en mesure de couper l’alimentation en gaz à la maison jusqu’à l’arrivée des autorités.