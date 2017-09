Disparu depuis un an, un chien retrouvé à 1600 km de la maison

Une famille de West Palm Beach en Floride effectuait un grand ménage après le passage de l’ouragan Irma lorsqu’elle a appris une nouvelle inespérée: leur chien, disparu depuis un an, a été retrouvé sain et sauf dans l’État de New York.

C’est une femme de Long Island qui a trouvé Relay, samedi. Elle s’est rendue dans un refuge animalier pour trouver les propriétaires.

«Nous avons retracé la micropuce de l’animal et avons appelé la compagnie et c’est à ce moment que nous avons identifié les propriétaires du berger à West Palm Beach», raconte Myra Kennett, bénévole au refuge «Bobbi and the Strays», à CNN.

La réunion entre Relay et sa famille devrait se faire prochainement.

«Je suis impatiente de voir leur réaction. Pour moi, ça prouve que ça en valait le coup», souligne la bénévole.