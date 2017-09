Jean-Marc Vallée remporte un Emmy pour la série «Big Little Lies»

Le Québécois Jean-Marc Vallée remporte un prix Emmy pour sa réalisation de la série «Big Little Lies».

Les acteurs de la série Alexander Skarsgård et Laura Dern ont également été récompensés pour leur rôle de soutien.

Mettant en vedette Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Shailene Woodley, «Big Little Lies» a été diffusée au printemps sur HBO.

«Dotée d’une distribution cinq étoiles comme on en a rarement vu, ¨Big Little Lies¨ a fait jaser comme aucune autre série en cette ère de gloire pour la télévision», pouvait-on lire dans le «Hollywood Reporter».

D’après «Variety», «Big Little Lies» a rejoint le grand public comme aucune autre minisérie n’avait réussi auparavant. «Ce drame fascinant, qui s’annonçait comme une nouvelle version de ¨Desperate Housewives¨, s’est finalement avéré un vibrant récit d’abus», ajoute «People».



Même son de cloche du côté de «Vanity Fair». «Cette année, aucune autre émission n’a monopolisé les conversations comme ¨Big Little Lies¨, qui transforme une histoire de meurtre et mystère plutôt simple en exploration des relations entre femmes», écrit le magazine.