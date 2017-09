«Record absolu» d'assistance au Festival western de Saint-Tite

Le Festival Western de St-Tite, qui en était à sa 50e édition cette année, a réalisé «le record absolu» d’assistance de son histoire.

Sur ses 11 rodéos présentés au cours des deux dernières semaines, neuf ont affiché complet, «dont certains dès l’ouverture de la billetterie en juin», ont indiqué les organisateurs, dimanche, au dernier jour du Festival. «Dans les Grandes Estrades Coors Banquet, 79 657 personnes ont assisté à un rodéo professionnel sur une possibilité de 81 500, ce qui représente un taux d’occupation de 97 %: du jamais vu!»

Dans son bilan, le Festival a mentionné qu’au total il a vendu 20 % plus de billets que l’an dernier, toutes activités confondues. «Nous notons particulièrement des achalandages records à la Soirée 100 % cheval, à la Tire de chevaux et concours de chevaux attelés, à tous nos rodéos et spectacles, ainsi qu’aux visites guidées», a précisé le directeur général, Pascal Lafrenière.

Les spectacles ont eux aussi connu une grande popularité, selon les organisateurs qui n’ont pas passé sous silence les préoccupations des défenseurs des animaux par rapport au traitement des animaux durant les rodéos et l’intérêt des médias pour cette question.

«L’édition 2017 aura permis d’ouvrir les portes du Festival à tous afin de démystifier le sport de rodéo, lit-on dans le communiqué du Festival. Les représentants du MAPAQ [ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec] et les observateurs ont eu accès aux installations, aux animaux et aux vétérinaires lors des 11 rodéos. Les médias ont également pu constater nos pratiques lors d’une tournée médiatique le 9 septembre dernier.

«L’achalandage record aux visites guidées prouve que les festivaliers sont intéressés à comprendre et à découvrir l’envers du décor des compétitions. L’organisation a ainsi pu éduquer les spectateurs sur les rodéos auxquels ils assistaient.»

L’organisation du Festival western n’a pas précisé combien de milliers de personnes l’événement avait attirées cette année. Cette donnée doit être publiée d’ici quelques semaines.