Typhon sur le sud du Japon, avions et trains bloqués

Un puissant typhon a touché terre dimanche dans le sud du Japon, accompagné de pluies torrentielles et de vents violents qui ont obligé les autorités à annuler des centaines de vols et stopper le trafic ferroviaire.

Le typhon Talim est arrivé sur Kyushu, la plus méridionale des quatre grandes îles du Japon, avec des vents allant jusqu'à 162 km/h, et des menaces de grosses vagues, d'inondations et de possibles glissements de terrain, selon l'Agence météorologique japonaise.

Au moins 644 vols ont été annulés, selon la télévision publique NHK, et la compagnie locale de chemins de fer, JR Kyushu Railway, a annoncé que le trafic était suspendu sur toutes les grandes lignes de la région.

Le typhon devrait ensuite se diriger vers le nord, arrosant de ses pluies une grande partie du pays, dont Tokyo.

Avant d'arriver sur Kyushu, il avait frappé les petites îles de l'archipel d'Okinawa, où la ville de Miyako a enregistré les pluies les plus abondantes en 24h qu'elle ait connues depuis cinquante ans.

Les typhons frappent régulièrement le Japon. Il y a un an, Lionrock avait fait 22 morts, et le mois dernier, Noru avait fait deux morts et 51 blessés.