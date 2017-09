Un forum à Montréal pour tenter de contrer la faim chez les enfants

Pour la première fois en dix ans, la faim dans le monde a progressé. Elle touche 815 millions de personnes alors que 155 millions d'enfants souffrent d'un retard de croissance.

Le Canada ne fait pas exception. Près d'un million d'enfants au pays vivent dans la pauvreté.

Quelque 300 leaders de 67 pays sont, pour la première fois, réunis à Montréal pour le 19e Forum mondial sur la nutrition des enfants pour tenter d’éradiquer ce fléau.

«Il y aura des gens du ministère de la Famille qui seront ici toute la semaine et des gens d'Éducation également qui y seront, explique Sébastien Proulx, ministre de la Famille ainsi que de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Alors, des gens qui seront ici pour discuter, apprendre, faire des liens avec ceux qui, ailleurs dans le monde, travaillent différemment.»

Au pays, le Club des petits déjeuners aide chaque jour près de 200 000 jeunes à se nourrir.

«On a bâti une organisation qui est financée presque à 95% par le privé et par les dons du public, soutient Daniel Germain, fondateur du Club des petits déjeuners. Ils ont des questionnements là-dessus, ils sont très intéressés au modèle canadien.»

Le fondateur du Club des petits déjeuners affirme être également intéressé à apprendre de ce qui se fait dans d’autres pays.

«On a des listes d'attente maintenant, souligne-t-il. On a plus de 500 écoles en attente au Canada. Ça devient difficile de bâtir juste avec le privé. Le Canada, c'est le seul pays du G7 qui a pas un problème de nutrition nationale.»

À l'heure actuelle sur la planète, près de 370 millions d'enfants, soit un enfant sur cinq, reçoivent un repas par jour à l'école.

«D'ici les trois prochaines années, dans toutes les écoles de Montréal, il va y avoir des petits déjeuners, déclare le maire Denis Coderre. On a déjà servi cette année 135 000 déjeuners de plus. On est rendu à une cinquantaine d'écoles.»

L'événement, qui s’est ouvert dimanche, se poursuit jusqu'au 21 septembre.