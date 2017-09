Un homme disparu depuis deux jours à Franquelin

La Sûreté du Québec a déployé d’importants moyens, dimanche, pour tenter de retrouver un homme qui a été vu pour la dernière fois vendredi soir dans la région de Franquelin, sur la Côte-Nord.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), l’homme de 37 ans s’est rendu à son camp de chasse au lac des Épinettes vers 17 h, vendredi. Il avait rendez-vous avec des amis samedi matin, mais ne s’est jamais présenté. Ses proches, inquiets, ont entrepris des recherches, puis alerté les autorités.

Dimanche, des policiers et des bénévoles, appuyés par des maitres-chiens et des patrouilleurs en VTT, ont entrepris de ratisser la région. Des indices permettent de déterminer que l’homme s’est bel et bien rendu à son camp de chasse, mais la police ignore où il a pu disparaître par la suite.

Des plongeurs et un hélicoptère de la SQ étaient aussi attendus sur place en après-midi pour participer aux recherches.