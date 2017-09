100 ans, cinq fois plutôt qu’une

Le nombre de centenaires au Québec et dans le monde explose. Un centre pour personnes âgées de Montréal a d'ailleurs célébré, lundi après-midi, le 100e anniversaire de cinq de ses résidents.

Cinq des résidents de cette maison pour personnes âgées sont nés en 1917, l'année où les soldats canadiens s'illustraient à la bataille de Vimy, pendant la Première Guerre. Gérard Lortie a fait carrière comme comptable agréé.

«Ha! ha! Mon plus beau souvenir... Évidemment, il faudrait que je parle de mes épouses. J'en ai eu au moins deux! Ha! ha! ha!», raconte Gérard Lortie, centenaire.

Monsieur Lortie marche et chante encore.

«Je ne connais pas le secret, mais j'ai lu quelque part -et j'y crois- que c'est l'attitude vis-à-vis la vie», ajoute-t-il.

Nicole Guyot, qui travaille au centre où vivent les cinq centenaires, en voit de plus en plus parmi sa clientèle.

«J'en ai cinq. Dans deux ans, j'en aurai une autre, et dans quatre ans, si la tendance se maintient, j'en aurai 19», explique fièrement Nicole Guyot, employée au Manoir de Casson.

Les centenaires, autrefois une exception, sont de plus en plus nombreux. Le Québec en compte actuellement 1 760. Ils seront 4 700 en 2020. C'est le groupe d'âge qui connaît la plus forte croissance.

«Avec le vieillissement de la population, on dit souvent que la population des 65 ans et plus va augmenter, va pratiquement doubler au cours des 50 prochaines années. Les 85 et plus vont tripler, voire quadrupler. Mais chez les centenaires, c'est encore plus rapide», indique un expert.

L'augmentation du nombre de centenaires est un défi pour le Québec.

Mathématiquement, on va manquer de places dans les centres pour personnes âgées. Il va falloir augmenter l'aide au soutien à domicile, revoir notre façon de vieillir et de soutenir nos aînés.