Accusé d’avoir tué sa conjointe en tombant en Jeep dans un ravin

Jean-Philippe Blanchette a commencé à témoigner, ce matin au palais de justice de Chicoutimi, à son procès pour conduite dangereuse et conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort de sa conjointe, il y a trois ans dans un boisé au bout de la rue Jobin à Saguenay.

L’accusé a raconté comment est survenu l'accident.

«J'étais ben correct. J'avais pris trois bières. Toutes mes facultés étaient là. Je me souviens de tout,» a dit Blanchette en parlant de la soirée du 15 août 2014.

Après le souper, lui et sa conjointe, Kathleen Haché-Binette ont fait du hors-piste dans sa Jeep près de l'usine Elkem Métal à Chicoutimi.

Vers 20h45, il propose à sa conjointe d'aller au bout de la rue Jobin.

«Il n'était pas question de faire de niaiseries. Je ne voulais pas courir après une ''badluck''.»

Au bout de 30 minutes à cet endroit, le couple décide de partir avec la noirceur qui s'installait.

Blanchette a raconté s'être trompé de chemin dans ce secteur boisé et c'est là que sa Jeep est tombée au fond d'un ravin.

ROGER GAGNON/JOURNAL DE QUÉBEC/AGENCE QMI

Voici comment il a témoigné devant le jury.

«J'ai vu les arbres. Ça ne m'a pas allumé de signal d'alarme. Je pensais être dans le bon chemin.»

«Le trou, je ne l'ai jamais vu. C'est comme dans les marches et que tu penses qu'il y a une autre marche. Ça fait la même affaire. On avançait ben tranquillement. On était en première vitesse. On n’allait pas vite.»

«C'était vraiment à pic. Je ne me serais jamais envoyé là. Ça tombé one shot comme quand tu tombes dans un trou. Le cœur te lève. Le derrière a levé. La Jeep est partie en tonneaux. On a fait entre un et deux tonneaux. Tu entendais le son du métal.»

«Je me suis cogné la tête. Je me suis mis à crier, es-tu correcte? Es-tu correcte? Elle ne répondait pas. J'ai pris panique. Je ne filais pas pantoute. Je cherchais Kathleen. J'essayais de la localiser. Je criais, es-tu correcte, es-tu correcte? Je paniquais. À tâton, j'ai fini par trouver Kathleen.»

«Je cherchais un pouls. Je n'étais pas capable. J'ai essayé en touchant son cœur. Il n'y avait rien. Je lui ai soufflé dans la bouche. Le sang m'est revenu dans la bouche. Ça allait vraiment mal.»

«Je me suis levé. Je suis parti à la course. Les branches me tombaient dans la face. Je pleurais. Je capotais. J'hallucinais. Ce que je voulais, c'était la sauver.»

«Avec mes bottes, ça ne courait pas bien. Je voulais la sauver. Je n'avais pas réussi, mais je me disais que si j'avais quelqu'un, ça réussirait.»

«Je ne voulais pas répondre aux questions. La priorité, c'était de sauver Kathleen.»

«Dans ma tête, j'étais bien correct. J'avais pris 3 bières.»

«Le policier m'a mis en état d'arrestation. J'ai eu l'impression que ma vie se finissait là. Je n'avais pas réussi à la sauver. J'avais de la frustration. Les minutes avaient l'air être des heures. Ma vie s'était écroulée. Je regrettais de ne pas être mort avec elle. Je n'avais plus le goût de rien.»

«Je pense à ça tous les jours. Au travail, je m'en fais parler tous les jours. Je pense à ça tous les jours.»

Le témoignage du Chicoutimien de 36 ans a duré un peu plus d'une heure.

Contre-interrogatoire

En contre-interrogatoire, le procureur du ministère public, Me Jean-Sébastien Lebel, a rappelé à l'accusé sa déclaration faite à un témoin chez qui il allait chercher de l'aide.

Pierre Champagne avait raconté avoir demandé à Blanchette son nom et que celui-ci lui avait répondu: «Mon nom, ce n'est pas important. J'ai consommé de la bière. Je m'en cal****. Je passerai la balloune. Ma conjointe est décédée. Elle ne méritait pas ça.»

«Aujourd'hui, lui a demandé Me Lebel, vous nous dites ne pas avoir vu 60 pieds en avant de vous et qu'avec un taux d'alcoolémie de .142 , l'alcool n'a jamais joué de rôle?»

L'accusé a répondu oui.

Blanchette a reconnu que l'alcool altérait ses facultés, mais il a maintenu qu’il «n'était pas chaud. J'avais tous mes sens. Ça aurait pu se produire avec zéro alcool. J'ai juré sur la Bible de venir dire la vérité. J'ai pris trois bières.»

À plusieurs reprises, le procureur lui a demandé ce qu'il changerait dans cette soirée si c'était à refaire. Blanchette a hésité à répondre.

Les deux avocats adresseront leurs plaidoiries aux jurés, mardi matin.

Par la suite, le jury sera séquestré pour mener ses délibérations.