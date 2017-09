Contrer le fentanyl en prison

Le ministère de la Sécurité publique du Québec a révélé à TVA Nouvelles avoir répertorié au moins trois décès en lien avec le fentanyl dans les établissements de détention depuis 2011.

Au moins une saisie de timbres de fentanyl a également été réalisée durant la même période.

Par ailleurs, le gouvernement n'a pas tardé à réagir aux inquiétudes du syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec qui réclame l'accès à l'antidote, la Naloxone, ainsi qu'à une formation.

Dans un courriel acheminé à TVA Nouvelles, le ministère de la Sécurité publique du Québec explique que le personnel correctionnel ne dispose pas de trousse de Naloxone à l’heure actuelle.

«Toutefois, le ministère de la Sécurité publique travaille activement avec ses partenaires, notamment le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), pour élaborer un protocole d’intervention en matière d’intoxication (médicamenteuse-Naloxone ou alimentaire-Épinéphrine) applicable dans tous les établissements de détention et offrir de la formation aux membres du personnel concerné», est-il précisé dans ce courriel.

Le ministère ajoute aussi appliquer diverses mesures pour contrôler la distribution des médicaments prescrits aux personnes incarcérées susceptibles de créer une dépendance, comme les opioïdes, afin d’en éviter le trafic, l’accumulation ou l’utilisation inappropriée. Par exemple, en exigeant que la personne prenne le médicament sous supervision.

De son côté, Service correctionnel Canada indique que le nombre de surdoses reliées au fentanyl n’est pas disponible étant donné «que nous ne recevons pas les rapports toxicologiques qui identifient les substances impliquées, sauf dans les cas de surdoses mortelles».

«Notre personnel infirmier et nos médecins ont accès à la Naloxone dans le cadre de notre intervention médicale d’urgence en cas de surdose ou d’exposition accidentelle. En l’absence de professionnels de la santé, le personnel correctionnel dans les établissements a désormais accès à la Naloxone en vaporisateur nasal. Il est facile et rapide d’administrer la naloxone en vaporisateur nasal et l’utilisateur n’a pas besoin de connaissances médicales ni de formation», indique-t-il.