Cuisine, cinéma et confidences, un festival pour les épicuriens

Un festival nouveau genre, alliant gastronomie et cinéma, s’installera à Baie-Saint-Paul du 3 au 5 novembre prochain.

Le chef Jean Soulard et la productrice Lucie Tremblay ont mis leurs efforts en commun pour lancer la première édition de Cuisine, Cinéma et Confidences, dont le comédien et épicurien Christian Bégin est porte-parole.

Les festivaliers pourront voyager sur la route des saveurs qui les mènera dans différents pays, notamment en Inde grâce au film «The Lunchbox » de Ritesh Batrah, au Mexique avec «Chef» de Jon Favreau, au Japon avec «Les délices de Tokyo» de Naomie Weis, en France avec «Alexandre le Bienheureux» et au Danemark avec le classique «Festin de Babette».

Des documentaires figurent aussi à la carte, dont «Grand Cru» de David Weng, qui sera présenté en grande première québécoise, ainsi que «La ferme et son état» de Marc Séguin, «Le théâtre de la vie» de Peter Svatek et «Le nez» du réalisateur québécois Kim Nguyen.

Tandis que certaines projections donneront lieu à des rencontres avec des réalisateurs et autres invités, des chefs se mettront chaudrons pour confectionner des plats en lien avec le film à l’affiche. Des ateliers de cuisine seront aussi offerts par les chefs Thierry Ferré (Le mouton noir), Éric Lessard (Le Saint-Amour), Marie-Chantal Lepage (Musée national des Beaux-Arts de Québec) et Frédéric Plante (La tanière).