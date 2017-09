Des ventes de chandails qui encouragent la violence

Un ancien vendeur de cocaïne pour les Hells Angels qui a craint de recevoir une balle derrière la tête pendant deux ans souhaite que les gens comprennent que le simple fait d’acheter un chandail à leur effigie encourage la violence et le crime.

Francis (nom fictif) a vendu de la cocaïne pendant deux ans pour le groupe de motards criminalisé les Hells Angels. Après avoir touché près d’un demi-million de $ en seulement deux ans et purgé une peine de 66 mois de détention, il a décidé de ne plus jamais participer au financement d’un groupe criminalisé.

Lui qui pendant des mois s’est imaginé mourir d’une balle à la tête a craint que sa voiture explose, a dû déménager à tous les trois mois pendant deux ans pour éviter l’écoute électronique ou la filature et qui n’était même plus capable de se regarder dans un miroir tellement il avait honte de ce qu’il était devenu, en a assez de la banalisation du public face aux Hells Angels.

Quand il a su que le groupe de motards vendait des t-shirts dans des festivals comme le révélait «Le Journal de Montréal» le 2 août, il s’est dit que c’en était assez, qu’il devait se servir de son histoire pour informer le public.

Banalisation

Au début août, les Hells Angels vendaient des objets dans un kiosque à l’effigie des Hells à l’Expo de Saint-Hyacinthe. Des vêtements avec l’inscription Support 81 (Soutien aux Hells Angels, le chiffre 8 signifiant la lettre « H », puis le chiffre 1 signifiant la lettre « A ») étaient vendus sur place entre un kiosque de fruits et légumes et une cantine.

Pour l’ex-aspirant Hells, le kiosque reposait sur deux raisons. La première est la sollicitation, la démonstration qu’ils sont bien là. La seconde est le recrutement. «Les Hells et leurs représentants ne sont jamais à un endroit pour rien. Tout est planifié au quart de tour dans cette organisation. C’est une grosse business», a dit l’ex-aspirant Hells.

Les motards lui ont déjà offert des produits dérivés et il a toujours refusé. Tout ce que voulait Francis était de vendre de la drogue et non pas promouvoir un groupe criminalisé.

Pour lui, il y a deux catégories de clients qui consomment les produits dérivés des Hells Angels. Il y a ceux qui connaissent ce que signifie le chiffre 81 et pour qui porter ces vêtements est glamour et les autres qui trouvent simplement les vêtements à leur goût sans savoir qu’ils financent le crime.

Recrutement

«Lorsque je vendais de la cocaïne, je me disais toujours que si ce n’était pas moi qui fournissais mes clients, ce serait un autre. C’était une façon pour moi de banaliser mon crime, de la distorsion cognitive. C’est un peu la même chose pour ceux qui portent les chandails, ils encouragent le crime indirectement », a-t-il ajouté.

De plus, Francis estime que quelqu’un qui porte un chandail à l’effigie des Hells est un excellent sujet pour être recruté puisqu’il est identifié.

Pour l’ancien vendeur de drogue, ce kiosque n’avait aucunement sa place dans une place familiale, et les dirigeants doivent aussi être conscients du soutien qu’ils donnent à l’organisation criminelle en les accueillant aussi facilement.

D’autant plus que selon des sources policières bien au courant, l’argent amassé lors de la vente de ces vêtements sert directement à financer les avocats des motards criminalisés.Il voulait toujours plus d’argent

L’ex-aspirant Hells admet avoir touché près d’un demi-million en vendant de la cocaïne à des consommateurs pendant deux ans.

Âgé de la trentaine, Francis ne vivait pas ses plus belles années. Peu d’argent en poche, travail pas très payant ni très valorisant dans le domaine de la construction, il était assez déprimé. Un jour, trois hommes l’ont approché pour lui dire qu’il serait un bon candidat pour «faire» de l’argent rapide, puisqu’il était solitaire et discret.

«Au début, je n’étais pas vraiment attiré, je me disais que ce n’était pas vraiment pour moi. Mais on me répétait sans cesse que j’étais la bonne personne. Après quelques demandes, j’ai fini par aller rencontrer les personnes concernées», a raconté Francis. Lui qui n’avait jamais consommé de la cocaïne, n’avait aucune idée de ce dans quoi il s’embarquait. Tout ce qu’il savait, c’est qu’il avait besoin d’argent. «Je me disais que j’allais faire ça deux ou trois mois, pas plus. Juste le temps de m’en mettre un peu de côté. Erreur, quand tu commences à faire de l’argent aussi facilement tu en veux toujours plus. L’appât du gain m’attirait beaucoup», a-t-il ajouté.

Bons revenus

Puis, il a commencé à vendre de la cocaïne tout en travaillant. Rapidement, il a lâché son travail pour gérer son «entreprise» de vente de drogue qui lui rapportait déjà beaucoup plus que son travail. Il pouvait facilement faire 4000$ à 5000$ de profits par semaine. Soit, environ 230 000$ par année. Pour lui, monter au sein des Hells Angels ne l’attirait pas. Tout ce qu’il voulait, c’était s’enrichir. Francis se rappelle avoir toujours vendu sur un territoire protégé.

«Au début, on t’explique où tu dois vendre, et que lorsque tu paies ta marchandise, tu paies aussi pour assurer ta sécurité. Autrement dit, si quelqu’un est dans tes jambes, il y a des gars qui sont payés pour le tasser à ta place. Je ne me suis jamais battu, mais mes patrons me protégeaient », a raconté l’ancien aspirant Hells. Ses supérieurs lui ont également appris à bien couper la drogue pour faire plus de profits et comment préparer les quantités des clients.

Après la richesse et la gloire, la prison

L’ex-aspirant Hells qui a vendu de la cocaïne pendant deux ans a perdu tout son argent lors de son procès, a dû cohabiter avec les plus grands criminels et a pensé au suicide très souvent en prison.

Après avoir vendu de la cocaïne pendant deux ans et avoir touché près d’un demi-million de dollars, Francis s’est fait passer les menottes lors d’une opération qui avait pour but de démanteler un réseau de drogue.

Reconnu coupable de trafic de stupéfiants et de gangstérisme, il était loin de se douter que les pires moments de sa vie n’étaient pas ceux où il avait eu peur de se faire tirer dessus, mais bien de côtoyer les criminels au quotidien pendant plus de 5 ans en prison.

S’en sortir

Selon Francis, un vendeur de drogue qui ne doit pas d’argent à la bande pour qui il travaillait et qui n’a pas donné d’informations supplémentaires à la police est très bien reçu en dedans.

«J’ai fait passer le message (aux membres en règle) que je ne voulais plus continuer, que c’était fini pour moi (la vente de drogue). Ils sont venus me faire des offres à deux reprises pendant mon incarcération et j’ai toujours dit non. Ç’a été fini», a conclu l’homme qui a maintenant un travail honnête et une vie familiale.

D’autres personnes arrêtées en même temps que lui ont purgé des peines moins longues puisqu’ils ont donné de l’information. Francis, jamais. Il voulait vraiment s’en sortir et il savait qu’en donnant de l’information il pouvait avoir des ennuis avec les Hells Angels.

Suicide

Lui qui n’avait aucun dossier criminel a touché le bas fond en arrivant dans un pénitencier à sécurité maximum.

«J’ai eu peur de moi. J’ai eu peur de me suicider à plusieurs occasions. Le moment où j’ai eu le plus peur de disparaître de la surface de la Terre, c’est quand j’étais en dedans», a lancé l’homme.

«Quand on décide de cheminer et d’avancer et que l’on choisit d’aller creuser dans le fond, ça ne fait pas du bien. Quand tu es proche de la mort, ça veut dire que tu es pas mal au fond», a-t-il ajouté.

Francis admet avoir vu entrer et sortir des gars jusqu’à trois fois pendant ses années d’incarcération. Il a été témoin d’intimidation, de trafic de drogue, de bataille et a vu plusieurs personnes mourir par suicide.