Disparition d’Yvon Lacasse: les recherches reprennent

Les recherches visant à retrouver Yvon Lacasse, cet homme de 71 ans dont le véhicule aurait été volé par Ugo Fredette jeudi soir dans une halte routière de Lachute, ont repris lundi matin.

«Les recherches se feront essentiellement de façon aérienne, a indiqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec. Notre hélicoptère survolera la route 117 entre Mont-Tremblant et Rouyn-Noranda pour tenter de localiser M. Lacasse.»

Les autorités font également appel aux résidents, aux pêcheurs et aux campeurs qui se trouvent près de la route 117 pour ouvrir l’œil et signaler à la police tout élément qui pourrait permettre de retrouver le disparu.

Yvon Lacasse manque à l’appel depuis maintenant plus de trois jours.

Yvon Lacasse mesure 1 m 67, pèse 155 lb, a les yeux bruns et est chauve. Il est originaire de la région de Lachute.

Samedi, une importante opération de recherche a été menée près de la halte routière de Lachute, dans les Laurentides, là où la camionnette Ford F-250 qu’aurait utilisée Fredette pour aller de Saint-Eustache à Lachute avait été abandonnée.

Une partie de ce secteur avait été ratissée dès vendredi. Il restait toutefois des zones à couvrir par les policiers.

Ugo Fredette, qui est actuellement détenu, refuserait de fournir des informations aux policiers quant au sort qu’il a réservé à Yvon Lacasse.

L’homme de 41 ans est soupçonné d’avoir assassiné son ex-conjointe jeudi soir, dans une résidence de Saint-Eustache. Il aurait ensuite enlevé son garçon, ce qui a entraîné le déclenchement d’une alerte Amber.

Fredette et l’enfant ont été retrouvés sains et saufs 24 heures plus tard, en Ontario.