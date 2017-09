«Expo 67 Live»: pour les nostalgiques de Terre des hommes

«Expo 67 Live» est un nouveau spectacle immersif et déambulatoire qui promet de replonger les spectateurs dans l’ambiance festive, colorée et accueillante de l’exposition universelle de Montréal de 1967. Le spectacle était présenté en première mondiale, lundi soir, à l’extérieur de la Place des Arts, dans l’espace entre la salle Wilfrid-Pelletier et la Maison symphonique.

«Expo 67 Live» s’ouvre sur une allocution du maire de l’époque, Jean Drapeau, qui annonce solennellement, en 1962, l’attribution de l’exposition universelle à Montréal. À travers différents extraits d’archives, on est alors témoin de l’avancée du chantier de construction des différents pavillons pendant les années suivantes.

On change ensuite de thématique avec l’ouverture de l’Expo et l’arrivée en grand nombre, non seulement des délégations venues du monde entier, mais aussi des nombreux Québécois qui viennent visiter les pavillons et participer à toutes les activités proposées.

La créatrice de ce spectacle, Karine Lanoie-Brien, a pu aller puiser des documents d’archives dans les collections de l’Office national du film du Canada (ONF), mais aussi de l’Institut National de l’audiovisuel et de quantités d’autres archives publiques ou privées.

Au milieu de ce foisonnement d’images d’archives intéressantes, certains choix peuvent se révéler surprenants, comme un oisillon qui éclot ou un bébé qui sort du ventre de sa mère, mais l’ensemble décrit assez parfaitement l’ambiance euphorique de nouveautés et d’ouverture sur le monde qui régnait dans la ville à ce moment-là.

«Expo 67 Live», qui s’inscrit dans la programmation du 375e anniversaire de Montréal, devrait surtout intéresser et raviver la flamme nostalgique de ceux qui ont vécu l’expo 67, tandis que les autres ne vivront pas la même expérience.

En comparaison, cet été, le spectacle «Avudo», qui utilisait le même genre de projections sur l’eau et sur des containeurs pour raconter l’histoire de la ville, était plus inclusif et accessible à tous.

«Expo 67 Live» est présenté tous les jours, quatre fois par soir, à partir de 19 h 30, jusqu’au 30 septembre.