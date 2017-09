«Fugueuse»: la descente aux enfers de Fanny, 16 ans

À l'instar de «Pour Sarah», la nouvelle série dramatique signée Michelle Allen, «Fugueuse», fera vivre des moments difficiles à une adolescente et sa famille. Une histoire tragique, présentée sur les ondes de TVA à compter de janvier, qui n'épargnera personne.

Fanny Couture a 16 ans, elle s'entend pourtant bien avec les membres de sa famille, a des amies, réussit à l'école et rêve de faire carrière en danse. Mais un garçon prénommé Damien exploitera sa naïveté et sa passion pour la manipuler et l'inciter à se prostituer.

«Au début, elle est tellement comme toutes les autres, résume Ludivine Reding alias Fanny. Ce qui lui arrive, ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça démontre à quel point tout le monde est une cible, est à risque de tomber là-dedans.»

Une famille démunie

Personne de son entourage n'anticipera une telle descente aux enfers.

«Fanny est super bonne à l'école, elle a plein de projets, elle est vivante, très saine, mais elle se fait prendre dans une arnaque et c'est difficile d'imaginer que c'est ça qui peut se passer», précise Danielle Proulx qui joue Manon, sa grand-maman.

Aux dires de Claude Legault - qui prête ses traits à Laurent, son père -, les parents se retrouveront complètement démunis devant pareille situation.

«C'est un cercle vicieux. Fanny manipule pour retourner voir cette personne qui la manipule. Elle est convaincue d'être en amour, mais il la tient physiquement, mentalement et au niveau du cœur. Il l'a complètement envoûtée. Il n'y a plus rien à faire.»

Du même coup, l'équilibre du couple et la relation des parents avec la grand-mère de l'adolescente en prendront pour leur rhume.

«Fanny vient souvent solliciter sa grand-mère (pour parler à ses parents). C'est la courroie de transmission, ajoute Lynda Johson qui joue Mylène, la mère. Ça crée des confits»

De l'espoir

Malgré tout, l'auteure Michelle Allen assure que «tout n'est pas sombre» dans «Fugueuse». Certes, il y aura des conséquences tragiques pour Fanny, mais il y aura aussi une part de lumière dans sa série.

L'adolescente réussira à se titrer d'affaire, mais pas à n'importe quel prix. «Il va y avoir des séquelles, mais elle va s'en sortir plus forte», confie l'auteure.

«Ce qui est beau avec cette série, c'est que c'est vraiment dur, mais tout au long, il y a un message d'espoir», ajoute Ludivine Reding.

La diffusion de «Fugueuse» - actuellement en tournage à Boucherville - doit s'amorcer au début de janvier à TVA. La réalisation des 10 épisodes a été confiée à Éric Tessier.