Gémeaux: du sable dans l'engrenage

La cérémonie des Gémeaux ne s’est pas déroulée sans heurts, dimanche. Heureusement, quelques bons coups du tandem Jean-Philippe Wauthier-Éric Salvail ont sauvé la mise.

Les animateurs n’ont pas répété leur exploit de l’automne dernier, où (presque) tout leur avait réussi. Cette année, il y avait du sable dans l’engrenage, à commencer par ces problèmes de son gênants, qui nous ont empêchés d’apprécier pleinement leur numéro d’ouverture.

Est-ce qu’on aurait dû suspendre la diffusion du gala, passer aux publicités et tenter de régler le problème durant la pause de trois minutes? Peut-être, parce qu’après la première pause, tout était rentré dans l’ordre.

Mais le mal était fait. Dommage, parce que Salvail et Wauthier avaient plusieurs bonnes blagues entre les mains, notamment sur Véronique Cloutier, Anne-France Goldwater et Alexandre Barrette.

Bien-cuit

Un peu trop acide par moments, leur échange a jeté quelques froids bien sentis au parterre. Il fallait voir les visages non convaincus de Karine Vanasse, Charles Lafortune et Mariloup Wolfe pour s’en rendre compte. Pour deux maîtres de cérémonie qui disaient vouloir célébrer notre télévision, leur discours soulignait beaucoup trop ses tares.

Tout le monde aime un bien-cuit, mais lors d’un gala, il vaut mieux apprendre à doser.

Bons coups et bémols

Parmi les bons flashs de cette soirée d’un peu plus de deux heures, nous devons citer la fausse Céline Dion dans l’audience, la délicieuse parodie de «Plan B» et surtout cette vidéo de présentation des finalistes du Meilleur premier rôle masculin mettant en vedette les comédiennes des «Simone». Mordant, rythmé et divertissant, le segment a permis à Karine Gonthier-Hyndman de montrer - encore une fois - à quel point elle n’a pas son pareil quand vient le temps de livrer un texte comique.

Quant aux moins bons coups, la jeune humoriste Rosalie Vaillancourt a provoqué plus de malaises que d’éclats de rire en présentant la catégorie jeunesse. Souvent trop longues, les descriptions de Paul Houde ont volé du temps d’antenne à quelques gagnants, dont Louis-José Houde et Sophie Cadieux.

Et alors qu’on répétait sans cesse aux gagnants d’abréger leurs remerciements, la décision de laisser Joël Denis et Pierre Marcotte étirer leur présentation sans aucune bonne raison paraissait totalement absurde.

Merci à Pier-Luc Funk

Du côté des remerciements, ceux de Pier-Luc Funk, à la fois drôles et touchants, se sont signalés. «Merci aux gens qui m’ont fait confiance dans un rôle de méchant quand j’ai la shape d’une ballerine», a lancé le comédien de «Mémoires vives».

En ce qui concerne Céline Bonnier, on ignore encore pourquoi l’actrice a choisi de s’étendre sur scène après avoir gagné pour «L’heure bleue».