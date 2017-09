Jean-François Gosselin soulève les critiques d’anciens collègues

Le chef du parti municipal Québec 21, Jean-François Gosselin, n’a pas impressionné ses anciens collègues adéquistes et libéraux, lors de ses brefs passages à l’Assemblée nationale marqués par un changement d’allégeance.

Le Bureau d’enquête a joint plusieurs députés et membres de cabinets de l’ADQ et du Parti libéral qui ont vu passer M. Gosselin dans leurs rangs. Mal à l’aise, la presque totalité d’entre eux a réclamé l’anonymat pour se livrer.

«Communicateur moyen», «mauvais débatteur», «faible instinct politique», «dossiers pas toujours bien préparés»: tels sont les principaux commentaires recueillis sur l’aspirant maire.

Élu par surprise

Son parcours en politique québécoise est décrit comme bref et erratique. Élu en 2007 dans le comté de Jean-Lesage, Gosselin est porté par la vague adéquiste qui déferle sur la région de la Capitale. Il est le premier surpris de sa victoire.

L’actuel ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, devient à ce moment leader parlementaire pour l’ADQ, qui accède à l’opposition officielle. Ses commentaires à l’endroit de M. Gosselin sont très laconiques. «C’est un gars qui travaille en équipe» s’est-il limité à dire à propos de son ex-collègue.

En 2008, M. Gosselin est non seulement défait par le libéral et actuel député André Drolet, mais il arrive troisième. Quatre ans plus tard, à l’élection de 2012, il décide de changer de famille politique et se présente sous la bannière libérale. Recueillant 29 % des voix, il mord alors la poussière contre son ancien collègue Éric Caire.

Ce changement de camp passe encore mal chez les ex-adéquistes. Ces derniers trouvent paradoxal qu’aujourd’hui, M. Gosselin, dans ses discours, a recommencé à se réclamer de l’ADQ.

L’un d’eux estime qu’avoir simplement songé à déloger Éric Caire dans son château fort de La Peltrie révèle un manque de jugement politique.

En 2013, M. Gosselin appuie ouvertement Philippe Couillard à la chefferie libérale. Après le retour du PLQ au pouvoir, il est recruté comme conseiller politique au cabinet du président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux.

«Pas pareil»

À peine trois mois plus tard, il quitte son poste. Un ex-collègue résume ce qui a conduit à ce départ : «Ayant été député, il pensait qu’il en connaissait pas mal plus sur les rouages d’un cabinet politique. Or, ce n’est pas pareil du tout. La glace à l’Assemblée nationale, c’est une chose ; être dans l’ombre pour équiper un ministre afin qu’il fasse son travail, c’en est une autre.»

De l’avis d’anciens adéquistes, la démission ce printemps de Frédérick Têtu comme candidat de Québec 21, après une entrevue à la radio où il semblait en état d’ébriété, est la démonstration que M. Gosselin « ne sait pas s’entourer ».

L’un d’eux fait remarquer que comme politicien s’intéressant surtout aux enjeux de proximité, «il aura du mal devant un Régis Labeaume efficace en communication et qui sait articuler des idées sur le développement de la ville.»

L’ex-chef Mario Dumont nuance

Mario Dumont, qui fut chef de Jean-François Gosselin au temps de l’ADQ, trouve plutôt sévères les commentaires des anciens collègues à l’endroit de l’aspirant maire.

Il reconnaît à son ancien député des qualités d’homme «travaillant», «désireux d’apprendre», «pas prétentieux», qui souhaite que les choses avancent. Cependant, une chose lui manque cruellement selon lui: l’expérience politique, tranche Dumont, aujourd’hui chroniqueur au «Journal» et animateur d’une émission à LCN.

Gosselin, note-t-il, «vient du milieu des affaires, de la vente, il n’a pas une pensée politique profonde et enracinée. Se présenter à la mairie de Québec, c’est une grosse bouchée pour lui»

«Apprentissage en accéléré»

Se fondant sur son expérience comme chef d’une formation politique, Mario Dumont estime que le temps risque de manquer à M. Gosselin.

«Il doit faire un apprentissage en accéléré, défendre un programme avec une équipe. La campagne est commencée. Si Jean-François Gosselin et son parti croyaient à une campagne référendaire contre le Service rapide par bus (SRB), Régis Labeaume les force plutôt à être jugés sur l’ensemble de leur programme.»