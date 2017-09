La fille d'Yvon Lacasse implore Ugo Fredette de dire où est son père

La fille d’Yvon Lacasse a imploré Ugo Fredette de révéler où son père se trouve dans un message que la police lui a demandé d’enregistrer pour le suspect.

«Je lui ai dit que mon père, c’était mon pilier, mon roc, qu’il ne pouvait pas me faire ça. Qu’il fallait qu’il me dise au moins ce qu’il avait fait avec. Je lui ai dit que je voulais juste retrouver mon père, lui faire un câlin, qu’il soit mort ou vivant», a relaté avec émotion Jennifer Lacasse dans une entrevue accordée au Journal.

Yvon Lacasse a disparu dans la foulée de la cavale d’Ugo Fredette, soupçonné d’avoir enlevé son fils à Saint-Eustache, jeudi dernier.

Refus

Même si Fredette a été arrêté vendredi en Ontario, le suspect refuse de collaborer avec la police concernant la disparition de l’homme de 71 ans. Les enquêteurs tenteront de le convaincre de parler en lui faisant écouter le cri du cœur de Jennifer Lacasse.

«J’espère juste que ça va faire son petit bonhomme de chemin dans sa tête, a indiqué cette dernière en retenant ses larmes. C’est lui qui a le morceau de casse-tête qui manque.»

Un «sans cœur»

Jennifer Lacasse estime qu’Ugo Fredette sait très bien dans quel état d’esprit sa famille et elle se trouvent, lui qui a travaillé sur plusieurs documentaires portant sur des disparitions.

«Il connaît la game qui se passe présentement, dit-elle avec colère. Il sait exactement ce qu’on est en train de faire, le type de recherche qu’on fait... Il sait ce qui se passe dans notre tête. C’est un sans cœur de nous faire ça.»

La femme de 35 ans est également persuadée que Fredette s’est infligé des blessures dans sa cellule en sachant qu’il serait transporté à l’hôpital et retardait ainsi son interrogation.

«Je suis paramédic, alors j’en transporte des gens comme ça, qui veulent éviter les policiers, a-t-elle souligné. Fredette, ce n’est pas un tata. Il sait ce qu’il fait.»

«On espère qu’il va avoir son congé de l’hôpital le plus tôt possible, a-t-elle ajouté. S’il le faut, je vais aller le rencontrer, moi, le beau Ugo...»

Débrouillard

Mme Lacasse raconte que son père avait l’habitude de se rendre à la halte routière de Lachute, là où son véhicule a été volé jeudi soir, vraisemblablement par Ugo Fredette. Il s’y arrêtait parfois pour lire ou simplement pour aller à la salle de bain avant de retourner chez lui, à Gore.

Comme Yvon Lacasse a un grand cœur, sa fille croit qu’il a peut-être voulu venir en aide à Fredette et son fils, sans savoir que l’enfant faisait l’objet d’une alerte AMBER.

«Il a probablement voulu faire une bonne action, et ça s’est retourné contre lui», a-t-elle mentionné.

Puisque le septuagénaire était parfaitement en santé et «très débrouillard», Mme Lacasse est d’autant plus inquiète qu’il n’ait donné aucun signe de vie en trois jours.

«Il est plus en forme que moi, a-t-elle précisé. S’il pouvait se déplacer, il nous aurait appelés, c’est sûr et certain.»

La femme a accepté de se confier au «Journal de Montréal», mais désire désormais être laissée en paix, du moins jusqu’au dénouement de cette histoire.

«Je veux que ce soit clair : je ne veux pas de caméras à l’école de mes enfants ou chez nous, a-t-elle martelé. Ma famille et moi, on a besoin de se retrouver et de vivre ça entre nous.»