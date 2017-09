Lacunes et manquements majeurs en matière de respect des droits des enfants

Des lacunes et des manquements majeurs compromettent le respect des droits des enfants du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est la conclusion du deuxième rapport déposé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

Au terme de cette enquête, neuf des 23 recommandations s'adressent à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Parmi ces recommandations, la Commission veut s'assurer que les enfants en attente d'une évaluation fassent l'objet d'un suivi plus serré et régulier.

«Nous sommes très préoccupés par le fait que malgré la vulnérabilité des enfants, les délais d'actions et d'évaluation ne sont pas respectés et dépassent les normes et standards de pratique établis par le ministère», a expliqué Camil Picard, vice-président de la Commission et responsable du mandat jeunesse.

Cette enquête fait suite à la mort d'un bambin de 20 mois. Vingt-trois longues journées se sont écoulées entre le signalement à la DPJ et le décès de l'enfant, et ce, malgré des lacérations et une fracture au fémur.

Afin de réaliser une étude plus exhaustive, 275 signalements, reçus entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016, ont été pris en compte dans le rapport.