Le Québec manque de main d'oeuvre spécialisée

L’économie du Québec va bien, très bien même, ce qui occasionne des pénuries de main-d’œuvre dans certains secteurs.

C’est un beau problème, qui demande toutefois à être corrigé pour maximiser les retombées au Québec.

Le président et chef de la direction d’Investissement Québec Pierre Gabriel Côté avance des pistes de solutions.

«Quand le taux de chômage devient une mauvaise nouvelle pour l’économie, c’est qui a des besoins spécifiques».

Dans le secteur manufacturier ou des nouvelles technologies, on manque de main d’œuvre spécialisée.

«Il faut alors s’assurer que notre système de formation est adéquat» nous dit le pdg.

L’immigration aussi joue un rôle, de faire venir les experts dont on a besoin et de les envoyer où on a des besoins, comme Drummondville, qui affiche des milliers de postes qui ne trouvent pas preneur.

«Le besoin s’accélère, à cause de la démographie, et ça c’est l’implacable vieillissement de la population. Les défis pour l’avenir, c’est maintenant qu’il faut les relever», prévient-il «Faut être capable de remplacer les gens dans des métiers qui sont complètement nouveaux. Les métiers dont on aura besoin pour l’avenir y en a plusieurs qui n’existent pas encore».

Amazon à Montréal

Des rumeurs circulaient récemment sur l’intérêt du géant américain du commerce électronique Amazon de construire à Montréal, un deuxième siège social. Est-ce fondé ?

«Il faut toujours y croire», souligne Pierre Gabriel Côté, «nous on est la bras financier du Québec , on peut offrir des programmes».

«C’est notre rôle d’intéresser des investisseurs à venir s’établir ici. Parmi nos attraits il y a nos universités. Le développement de pointe comme l’intelligence artificielle par exemple».

Parfois on l’oublie, mais ce qui a déjà largement contribué au succès du Québec y contribue toujours «L’électricité à moindres coûts séduit toujours».