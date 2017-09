Les ouragans Maria et Jose pourraient fusionner dans l’Atlantique

Au moment où Maria approche les Caraïbes, déjà dévastés par le passage d’Irma il y a une semaine, certains modèles météo prévoient que ce nouvel ouragan pourrait «danser» avec Jose, cet autre ouragan qui se dirige vers le nord, vers la côte est des États-Unis.

Le modèle de prévision météo européen montre que Jose et Maria pourraient interagir et ainsi modifier la trajectoire de l’un et l’autre dans l'Atlantique.

Cet effet rare dans l’Atlantique, mais plus fréquent dans le Pacifique, appelé Fujiwara, ou Fujiwhara, pourrait être observé au cours de la fin de la semaine prochaine.

Toujours selon le modèle européen, Maria pourrait commencer à perturber Jose à partir de samedi le 23 septembre jusqu’au mardi 26 septembre, rapporte le Washington Post.

L’effet Fujiwara devrait se mettre de la partie alors que Maria se trouvera à l’est de la Floride et Jose, au large du New Jersey. Les deux systèmes entreront dans un mouvement de rotation en s’attirant et en modifiant la trajectoire de l’un et l’autre, un peu comme deux aimants.

Les deux tourbillons cycloniques s’entrelaceront en réduisant l’espace qui sépare leurs zones de basse pression.

Souvent dans pareil cas, les deux systèmes vont fusionner, ou tout simplement subitement changer de direction.

Les résultats de l’effet Fufiwara dépendent de la grandeur des cyclones, de la distance entre eux et également la pression atmosphérique autour de ces tempêtes.

12z Euro loop. Fujiwara #Jose #Maria what is this the west pacific pic.twitter.com/oO3R90OH9k — Allan Huffman (@RaleighWx) 16 septembre 2017

Oh, that's interesting (and EXTREMELY Unlikely) but the Euro run shows Jose and Maria doing a Fujiwara dance in ten days. — Dan Satterfield (@wildweatherdan) 16 septembre 2017