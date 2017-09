Les proches d’Yvon Lacasse bouleversés par sa disparition

Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver Yvon Lacasse, cet homme de 71 ans disparu en lien avec l’affaire Ugo Fredette, ses proches sont profondément bouleversés par sa disparition.

Yvon Lacasse, est le propriétaire du véhicule qui aurait permis à Ugo Fredette de fuir en enlevant un enfant, déclenchant, ainsi l’alerte AMBER la plus longue depuis 2003, soit l’année de son implantation au Québec.

Yvon Lacasse est disparu depuis maintenant plus de trois jours, une situation très difficile à vivre pour sa sœur, Lise Lacasse.

«C’est de l’inquiétude, c’est de l’angoisse que l’ont vit, parce qu’on se dit toujours que si on avait pu le retrouver dans les premières heures et qu’il était uniquement blessé, on aurait pu lui venir en aide. Maintenant nos espoirs diminuent chaque jour», explique Mme Lise Lacasse, la voix tremblante lors d’une entrevue à TVA Nouvelles.

La dame implore tous les citoyens qui habitent le long du trajet emprunté par Ugo Fredette d’ouvrir l’œil et d’être attentifs à tout détail qui permettrait de retrouver son frère.

«Qu’ils sortent de leurs maisons, qu’ils regardent autour, dans les fossés, qu’ils se promènent sur 400-500 mètres devant leur propriété. Le territoire est tellement long et grand, on ne peut pas le parcourir dans une journée, faire des recherches comme ça à l’inconnu...»

Les autorités font également appel aux résidents, aux pêcheurs et aux campeurs qui se trouvent près de la route 117 pour ouvrir l’œil et signaler à la police tout élément qui pourrait permettre de retrouver le disparu.

Les scénarios de ce qui aurait pu arriver à Yvon Lacasse l’habitent en permanence.

«On sait que maintenant les jours comptent, les heures comptent, et c’est évident que nos espoirs diminuent. C’est ça qui fait que c’est beaucoup plus difficile», explique Robert Ménard, le beau-frère du disparu.

«Yvon avait une très bonne orientation, il était très débrouillard. S’il était vivant, il aurait retrouvé son chemin», croit Lise Lacasse.

Elle assure que son frère avait un grand cœur et qu’il aidait tout le monde, ce qui lui aurait probablement nui.

«C’est probablement ça qui lui a nui, parce qu’il est venu en aide à cet individu-là, qui lui a sûrement demandé de l’aide», précise Mme Lacasse. Il a peut-être dit que son camion était en panne, qu’il avait besoin de se faire reconduire quelque part avec son enfant malade. On ne le sait pas. On se fait plein de scénarios, puis c’est peut-être même pas les bons», ajoute-t-elle.

Yvon Lacasse mesure 1 m 67, pèse 155 lb, a les yeux bruns et est chauve. Il est originaire de la région de Lachute.

Lundi les recherches de la Sûreté du Québec s’effectuaient principalement du haut des airs entre Lachute et Rouyn-Noranda.