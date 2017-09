Linkin Park dévoile un vidéoclip qui rend hommage à Chester Bennington

Linkin Park a dévoilé le nouveau vidéoclip de la chanson «One More Light», lundi matin, dans lequel Chester Bennington occupe un rôle central.

«Ce fut incroyablement émotif de travailler sur cette vidéo, et particulièrement la regarder, a expliqué le réalisateur Mark Fiore. Je sens qu’en réalisant ceci, nous avons affronté nos plus grandes peurs, mais cela nous a permis d’utiliser nos talents pour apporter de la lumière aux gens qui en ont besoin.»

«La pièce "One More Light" a été écrite avec l’intention d’envoyer de l’amour à ceux qui ont perdu quelqu’un, a déclaré Mike Shinoda, membre du groupe. On se retrouve maintenant dans la position inverse, où c’est nous qui avons besoin de cet amour.»

Du même coup, les membres de Linkin Park ont annoncé un spectacle spécial pour rendre hommage à leur défunt chanteur Chester Bennington, qui s’est enlevé la vie cet été.

Cet événement unique aura lieu le 27 octobre prochain au Hollywood Bowl de Los Angeles, peut-on lire dans le communiqué publié sur le site du groupe.

Des artistes invités se joindront sur scène aux cinq membres restants de la formation.