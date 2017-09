Maria vise les Antilles, Jose la Nouvelle-Angleterre et les Maritimes

La saison des ouragans reprend de plus belle alors que deux tempêtes devraient se déchaîner dans les jours à venir dans les Antilles et sur la côte Est des États-Unis et du Canada.

D’abord, l’ouragan de catégorie 4 Maria devait passer tout près de la Martinique dans le milieu de la journée, lundi. «C’est un ouragan majeur, encore. C’est le septième de la saison, dont le quatrième ouragan majeur de l’année», a mentionné le météorologue Gilles Brien, en entrevue sur les ondes de LCN.

Pour être qualifié de «majeur», un ouragan doit atteindre la catégorie 3 sur l’échelle de Saffir-Simpson, qui compte cinq échelons. Les vents de Maria soufflaient à environ 190 km/h lundi après-midi.

«Plusieurs des régions touchées par Irma il y a une semaine, 10 jours, vont être encore touchées par l’ouragan Maria», a prévu M. Brien, en mentionnant les îles de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Antigua-et-Barbuda. Les opérations de secours sur ces îles, déjà dévastées, pourraient aussi être perturbées puisqu’elles sont organisées depuis la Guadeloupe, elle aussi dans la trajectoire de Maria, a expliqué le météorologue.

La seule bonne nouvelle pour les habitants de la région, c’est que Maria est beaucoup moins puissante qu’Irma, dont les vents atteignaient 280 km/h.

Selon M. Brien, on assiste à une «année exceptionnelle» en termes de tempêtes. «Il y a une recrudescence de l’activité, de la force et de l’intensité des ouragans», estime-t-il.

Pluie et vent sur la côte Est

Pour sa part, Jose fera des siennes du côté de la côte Est dès mercredi.

«Les Américains du secteur de Boston, du Maine et de la Nouvelle-Angleterre vont connaître beaucoup de pluie, et aussi des vents très forts avec le passage du restant de l’ouragan mercredi et jeudi», a expliqué le météorologue.

Le Québec devrait être épargné par la tempête, qui ne devrait pas pénétrer dans les terres. Cependant, les provinces des Maritimes peuvent s’attendre à une fin de semaine venteuse et pluvieuse, ainsi qu’à une mer déchaînée.