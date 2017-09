Me Anne-France Goldwater appuie Valérie Plante

Alors qu'elle laissait planer depuis un an la possibilité d'affronter elle-même le maire de Montréal Denis Coderre aux prochaines élections municipales, l’avocate Anne-France Goldwater a plutôt annoncé lundi qu'elle choisit d'appuyer publiquement la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, pour le scrutin de novembre prochain.

«Je veux attirer l'attention sur Valérie Plante et son ambition à faire de Montréal une ville dont on pourrait être fier, et pas une ville qui est un peu comme la Corée du Nord, pleine de fausses promesses, pleine de gaspillage de fonds publics», a lancé Me Goldwater, connu notamment pour son émission de télévision «L'Arbitre».

La célèbre avocate a attaqué en point de presse lundi matin devant le Palais de justice la «culture du gaspillage d'argent» du maire actuel.

«Le milliard de dollars gaspillé pour le 375e anniversaire de Montréal, j'en reviens pas, la Formule E, les morceaux de granit sur le mont Royal, le soi disant-chemin Fleuve Montagne - qu'est-ce que c'est ça? - je n'en reviens pas », a-t-elle lancé.

Anne-France Goldwater, qui s'était opposée au règlement de l'administration municipale sur le contrôle animal et l'interdiction des nouveaux chiens de type pitbull, appuie également les positions de Valérie Plante en faveur d'une modification du règlement et du retrait des calèches des rues de Montréal.